كنائس الأقباط الكاثوليك تحتفل بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - ومن ضمن الكنائس التى أعلنت الاحتفال كنيسة السيدة العذراء، والقديس إسطفانوس بشبرا الخيمة، حيث ترأس صلاة القداس الإلهى الأب ميخائيل رشدى، راعى الكنيسة، وشارك فى الصلاة الأب فرنسيس حلمى، والأب باسيليوس ظريف، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامة الجميع.

واحتفلت كنيسة عذراء السجود بشبرا بقداس عيد الميلاد المجيد، حيث ترأس صلاة الذبيحة الإلهية الأب جورج جميل، راعى الكنيسة، كما ترأس صلاة القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا، الأب يوسف أسعد، والأب يوحنا عادل، راعيا الكنيسة.

واحتفلت كنيسة القديس يوسف بالغردقة بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس صلاة القداس الإلهى القمص يؤانس أديب، راعى الكنيسة، ووكيل مطرانية البحر الأحمر للأقباط الكاثوليك، وشارك أيضًا فى الصلاة الأب ماريو الإيطالى.