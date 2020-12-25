وزير شئون المجالس النيابية ينعى المستشار لاشين إبراهيم ووالدة النائب أحمد سعد

نعى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يشمله بعظيم عفوه وغفرانه، وأن يلهم الهيئة القضائية وأهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى وزير شئون المجالس النيابية، والدة المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام السابق لمجلس النواب والعضو الحالي بالمجلس، والتي وافتها المنية صباح اليوم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

هذا وتوفى اليوم، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى أحد المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وسيتم تشييع الجثمان فى مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية، بعد صلاة العصر اليوم.

المستشار لاشين إبراهيم، من خريجى كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العام، وصدر قرار جمهورى فى أكتوبر 2017 برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.