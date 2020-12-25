نشرت رئاسة الجمهورية، فيديو لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الجمعة، لأعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتي طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.
وأثناء تفقد الرئيس الكباري الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة، حيث توقف للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة.
وحرص الرئيس علي النزول من سيارته للتحدث إلي المواطنين، الذين التفوا حوله؛ ومن جانبهم، حرص المواطنون علي تحية الرئيس، كما هتفوا:"بنحبك يا ريس" و"تحيا مصر"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسة تنشر فيديو تفقد الرئيس السيسى لتطوير محاور شرق القاهرة وعزبة الهجانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.