نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، ببالغ الحزن والأسى الكاتبة الصحفية سوسن الدويك رئيس مجلس إدارة مجلة الاذاعة والتليفزيون السابقة، والتى وافتها المنيه اليوم. وتقدم المجلس، بخالص التعازى لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدهها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالص العزاء.. القومى للمرأة ينعى الكاتبة الصحفية سوسن الدويك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.