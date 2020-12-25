جولة مفاجئة لوزير التنمية المحلية على مدينة القناطر الخيرية

أجرى محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، جولة مفاجئة على مدينة القناطر الخيرية وعدد من المناطق بمحافظة القليوبية .
واوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن الجولة تأتي في إطار متابعة شكاوى عدد من المواطنين من وجود كميات من المخلفات و القمامة والنفايات الطبية تهدد حياة المواطنين، فضلا عن المواقف العشوائية والإشغالات.
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