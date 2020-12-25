كيفية إدارة الضغوط والعناية بالنفس.. فى ثانى أيام ورشة عمل القومي للمرأة

يواصل المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم التاني من ورشه عمل مقدمي خدمات الدعم النفسي لمكتب شكاوى المرأة، والتى ينظمها بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة.

وافتتحت فعاليات اليوم الثاني بمحاضره مديره بيت المشوره سوزي لطفي واوضحت خلالها كيفيه اداره الضغوط والعنايه بالنفس والتعامل مع الضغوط النفسية بهدف التعامل والاعتناء بالنفس من خلال ادراك الوعى بالذات وذلك من خلال تدريب عملي قامت بتطبيقه اثناء المحاضره. واستعرضت الادوار التي نلعبها في حياتنا اليوميه.

وذلك فى إطار برنامج "خلق فرق عمل متخصصة بمكتب شكاوي المرأة" والذى يستهدف تشكيل 14 فريق عمل متخصص بالمكتب ، و يكون كل فريق معني بإدارة ملف محدد ضمن تصنيفات تدخلات مكتب شكاوي المرأة.

وفى هذا السياق بدأ المكتب بتنظيم ثلاثة جلسات عمل للعاملين به من محامين واخصائيين اجتماعيين ونفسيين ، وجاءت الجلسة الأولي لفريق عمل ملف الحماية الاجتماعية برئاسة الاستاذه أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة ، و شهدت حضور الدكتور عبدة عشري الاستاذ بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية والاستاذة كانزي قاسم مسئولة ملف الحماية الاجتماعية وفريق عمل الملف من المكتب.

‎فيما جاءت الجلسة الثانية حول فريق عمل مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحضور المستشار محمد ابو شيليب القاضي بالمحكمة الاقتصادية وأ. ولاء سليم .مسئولة ملف مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمكتب وفريق العمل الملف من المكتب

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وناقشت الجلسة الثالثة فريق عمل مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والتميز والحرمان من ممارسه الحقوق.

‎وشهدت حضور المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة وأ. احمد جمعة المحامي الداخلي بمكتب شكاوي المرأة ومسئول ملف العنف بالمكتب وأ. ولاء سليم الداعم الفني للملف وفريق عمل الملف من المكتب