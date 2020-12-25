حزب مستقبل وطن ينعي وفاة المستشار لاشين إبراهيم



نعى المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

اقرأ أيضًا..الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ينعي وفاة المستشار لاشين إبراهيم

وتقدم رشاد، بخالص العزاء للشعب المصري ، والذي فقد رجلًا من رجال هذا العصر؛ وشخصيةً وطنيةً عظيمةً لا تقدر بثمن، تحملت المسؤولية في ظل ظروفٍ وتحدياتٍ صعبة، وساهمت في بناء واستكمال مؤسسات الدولة.

كما تقدم بالتعازي لأسرة القضاء المصري الشامخ، ولأسرة الراحل الكريمة، داعيين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يجزل عليهم العطايا، متضرعين إلى الله عز وجل بقلوب خاشعة بأن يرحم الراحل الكريم ويسكنه فسيح جناته، وأن يزيح الغمة، ويرفع عنّا الوباء، ويحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

