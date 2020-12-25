خاص لتحيا مصر: الزمالك يرفض الإجتماع بمصطفى محمد ووكيله اليوم

حالة من الجدل أثارها مصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك بعد غيابه عن مران الفريق اليوم بدون إذن أو أسباب في ظل تفاقم الأزمة بينه وبين إدارة ناديه بسبب رغبته في الاحتراف في فرنسا في يناير المقبل.

وعلم "دوت الخليج" من مصادر خاصة داخل نادي الزمالك ان مصطفى لم يتغيب عن الحضور للنادي بشكل نهائي ولكنه حضر مع أحد وكلاء اللاعبين لعقد جلسة مع أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك لبحث كيفية رحيل اللاعب عن الفريق في الانتقالات الشتوية، ويونس هو من رفض حضور الجلسة وقام بتأجيلها لغدا.

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وكان أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، قد أعلن عن أنه تحدث مع مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك لإقناعه بالبقاء في النادي، إلا أن اللاعب رفض بشكل قاطع الاستمرار مع النادي وأصر على الرحيل. وكان أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، قد أعلن عن أنه تحدث مع مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك لإقناعه بالبقاء في النادي، إلا أن اللاعب رفض بشكل قاطع الاستمرار مع النادي وأصر على الرحيل. وكتب أحمد عيد عبدالملك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعس "تويتر": "مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز اما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الاولمبياد حتي وقالي ان ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها ويمكن قولتله انه يروح فرقة من بداية الموسم احسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو انه يحترف". قرار الزمالك وأصرت إدارة الزمالك ولجنته الفنية أن يستمر مصطفى محمد إلى ما بعد أولمبياد طوكيو، التي من المقرر إقامتها في 23 يوليو من العام 2021، والتي تأهل لها المنتخب المصري الاوليمبي، بعدما فاز بأمم أفريقيا، والتي حصل فيها مصطفى محمد على لقب هداف البطولة. اقرأ ايضا: الزمالك: فرجاني ساسي غادر المران بسبب الإصابة