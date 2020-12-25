يسرا توجه رسالة لجمهورها بعد إصابتها بفيروس كورونا

وجهت الفنانة يسرا الشكر لوزاة الصحة والأطباء المشرفين على حالتها الصحية، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كتبت يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا".

وتابعت: "كما أوجه شكر خاص جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض".

اختلطت الفنانة يسرا مؤخرًا بعدد من نجوم الفن، وذلك خلال حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كلًا من آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.

كانت قد استهلت يسرا الجلسات المبدئية لمسلسلها الجديد على مدار الأيام الماضية، الذي من المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل 2021، وتشاركها بطولتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز، كما أنتهت يسرا على مدار الفترة الماضية من تحضيرات فيلمها الجديد "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، وكان مقرر بدء تصويره الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور. والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

اقرأ أيضًا..تدهور الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا



أما بالنسبة للسينما فكانت آخر مشاركات يسرا فيلم "صاحب المقام" مع الفنان آسر ياسين، الفنانة أمينة خليل، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.