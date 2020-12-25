وسط دمار هائل ..انفجار ضخم يهز مدينة أميركية والسلطات تؤكد أنه "متعمد"

وسط آثار للدمار الهائل، والحرائق وسقوط واجهات المباني، وقع انفجار وصف بـ"الضخم" في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، في وقت مبكر من صباح الجمعة، قالت شرطة المدينة إنه كان "متعمدا"، فيما ذكرت تقارير إعلامية أنه أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل.

وأوضحت شرطة ناشفيل أن الانفجار كان "متعمدا"، مضيفة عبر تويتر: "الانفجار وقع الساعة 6:30 صباحا وسط المدينة، وهو مرتبط بسيارة. فتحنا تحقيقا بالحادثة مع الشركاء الفدراليين".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ما لا يقل عن 3 إصابات وقعت إثر الانفجار، لافتة إلى تخوف السلطات من وجود سيارة مفخخة أخرى.

وقال مواطنون إنهم شعروا بالانفجار في أنحاء كثيرة من مقاطعة ديفيدسون، في حوالي الساعة 6:30 صباحا بتوقيت الولاية. وأوضحت شرطة المدينة أنها فتحت تحقيقا لمعرفة سبب الانفجار.