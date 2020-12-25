وزير الأوقاف السوداني: مصر تقدمت جدًا لأنها نظرت للمستقبل

أعرب وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، نصر الدين مفرح والوفد المرافق له، عن انبهارهم بما رأوه وشاهدوه من تطور على أرض مصر في مختلف المجالات، معبرين عن تقديرهم وإعجابهم الشديدين لما رأوه في مدينة العلمين الجديدة.

صرح الوزير السوداني، ودون في دفتر زيارة مدينة العلمين الجديدة، أن مصر تطورت وتقدمت تقدما عظيما جدا لأنها نظرت إلى المستقبل، مشيدين بالروح الوطنية في المشروعات القومية التي تتم بأيد مصرية وعقول مصرية و أموال مصرية.

ومن جانبه قال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن ما تشهده مصر من نهضة عظيمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يدعو كل مصري إلى الفخر بما تم وما يتم على أرض مصر من نهضة حقيقة وشاملة في مختلف المجالات.

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واستطرد جمعهة حديثه قائلًا: "لقد كنا شامخين ونحن نرى ما يتم على أرض مصر من إنجازات عظيمة تدعو للفخار".