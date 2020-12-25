العشرات يشيعون جثمان والدة المستشار أحمد سعد الدين في الغربية



يشار إلى أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال قد نعى والدة المستشار سعد الدين، كما قدم المستشار محمود فوزي العزاء في وفاة والدة المستشار سعد الدين، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان.

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