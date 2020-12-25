إصابة المنتج جمال العدل بعد مخالطته للفنانة يسرا

أعلن المنتج جمال العدل، إصابته بفيروس كورونا بعدما تأكدت الفنانة يسرا من إصابتها، حيث أنه كان من المخالطين لها، لتؤكد الفحوصات حمله للفيروس.

وأوضح العدل، في تصريحات صحفية، أنه مصاب منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد ما شعر بأعراض فيروس كورونا وأجرى تحليل البى سى آر، وكانت النتيجة إيجابية، قائلًا: "الحمد لله جالى الفيروس بس أنا أحسن من غيرى وخير إن شاء الله".

وكان آخر ظهور للنجمة يسرا والمنتج جمال العدل، خلال حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، الذي أقيم الأسبوع الماضي.

يستعد المنتج جمال العدل لتصوير مسلسل النجمة يسرا خلال الأيام المقبلة، الذي من المقرر عرضه فى رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن حلقات المسلسل وصلت لـ20 حلقة حتى الآن.

يدخل المنتج جمال العدل الموسم الدرامي لتنافس بمسلسلين في رمضان المقبل، وهما للنجمتين نيلى كريم، من تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، ومسلسل يسرا من تأليف أحمد حسن، وإخراج سامح عبد العزيز.

وكانت، قد أعلنت يسرا عن إصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية لدرجة جعلتها لن تقوى على الحديث، إلا أنها وجهت الشكر لوزارة الصحة والأطباء الذين يسعون لإنهاء تلك الأزمة التي تمر بها.

ارتفعت عدد إصابات فيروس كورونا من جديد خلال اليومين الماضيين، وكذلك ارتفعت حصيلة إصابات نجوم الفن ومن بينهم الفنانة يسرا، والفنان كريم فهمي، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، والاعلامي وائل الابراشي، إيناس الدغيدي، ومحمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض.

سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

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تُعاني جميع دول العالم، في الوقت الحالي، من أضرار الموجة الثانية من فيروس كورونا، والسلالة الجديدة التي تمحورت عنه، والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من الدول على رأسها بريطانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

