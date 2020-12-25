فيديو.. الأوقاف: الإجراءات الاحترازية مطبقة فى المساجد بنسبة 100%

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن هناك التزام تام من قبل المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا فى المساجد، مؤكدًا أن نسب عدم الالتزام لا تذكر.





وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن هناك فريق عمل فى جميع المناطق أكد التزام المواطنين، مضيفًا: "الالتزام أصبح ثقافة شعب، ومطلب جماهيرى لأن الناس تريد استمرار فتح المساجد". وأوضح رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الإجراءات الاحترازية مطبقة تماما، متابعًا: "الالتزام 100%، ومن يحضر صور لعدم الالتزام فهى صور قديمة".

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