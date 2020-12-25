خلال اتصال هاتفى.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسى سبل تدعيم العلاقات

جدة - نرمين السيد - أكد سامح شكرى وزير الخارجية، ونظيره الروسى سيرجى لافروف، استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة فى إطار متابعة العلاقات الثنائية وتدعيمها، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسى حول الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه شكرى، اليوم الجمعة، من سيرجى لافروف، تناول سُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، والتباحُث حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل للبلديّن.

وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيريّن "شكرى" و"لافروف" أكدا على العلاقات التى تجمع الدولتيّن، وأهمية مواصلة العمل على تطويرها على صعيد مجالات التعاون الثنائى المختلفة، لا سيما على المستوى الاقتصادى والتجارى بين البلديّن.

وأوضح المُتحدث الرسمى، أن الاتصال شهد نقاشا حول عدد من موضوعات التعاون الثنائى وسُبل دفعها قدما، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لما يحقق مصالح الجانبيّن.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تبادل الوزيران الرؤى بخصوص التطورات المتسارعة التى تشهدها المنطقة، وتم التباحُث حول مُجمَل الملفات الإقليمية.