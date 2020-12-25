جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه شكرى، اليوم الجمعة، من سيرجى لافروف، تناول سُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، والتباحُث حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل للبلديّن.
وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيريّن "شكرى" و"لافروف" أكدا على العلاقات التى تجمع الدولتيّن، وأهمية مواصلة العمل على تطويرها على صعيد مجالات التعاون الثنائى المختلفة، لا سيما على المستوى الاقتصادى والتجارى بين البلديّن.
وأوضح المُتحدث الرسمى، أن الاتصال شهد نقاشا حول عدد من موضوعات التعاون الثنائى وسُبل دفعها قدما، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لما يحقق مصالح الجانبيّن.
وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تبادل الوزيران الرؤى بخصوص التطورات المتسارعة التى تشهدها المنطقة، وتم التباحُث حول مُجمَل الملفات الإقليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال اتصال هاتفى.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسى سبل تدعيم العلاقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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