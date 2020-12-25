جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن ظهور عرض واحد على الشخص لا يعنى إصابته بكورونا، لافتًا إلى أن الأطباء على مستوى العالم يشخصون كورونا على حسب مجموعة من الأعراض.





وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن 20% من مرضى كورونا لا يعانون من ارتفاع درجة الحرارة. وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن بروتوكول علاج كورونا يختلف من شخص إلى آخر، مؤكدًا أن البعض لا يحتاج إلى أدوية سيولة أو كورتيزون. وتابع: "اللاكتوفيرين وهو لبن السرسوب له أهمية كبيرة فى مقاومة الفيروس، وهو متوافر فى صورة بودرة للوقاية من فيروس كورونا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو اللجنة العليا للفيروسات: لبن السرسوب مهم لمواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.