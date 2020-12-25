انت الان تتابع تفاصيل خبر خفض سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية .. في بنكي الأهلي ومصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يترقب العديد من المدخرين في مصر أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك، ولا سيما بعد انتشار جائحة كورونا المستجد والتي أدت إلى زيادة الاقبال على شراء تلك الشهادات بسبب انعدام المخاطر، وضمان عائد ثابت يلبي احتياجات المستثمر، ويضمن له فرصة اسثمارية متميزة بعائد مناسب ولا سيما تلك الشهادات ذات مدة الثلاث سنوات، وخاصة بعد أن قرر بنكي الأهلي ومصر خفض سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية .

خفض سعر الفائدة الثلاثية في بنكي الأهلي ومصر

قرر البنك الاهلي المصري تخفيض سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات مدة الثلاث سنوات، والتي يتم صرف عائدها بشكل شهري، وطبقًا للقرار فقد تقرر أن يصبح عائدها السنوي 11% بدلًا من 12%، كما قرر التوقف عن إصدار الشهادة البلاتينية ذات المدة ثلاث سنوات، والتي يصرف عائدها كل ثلاث أشهر (الربع سنوية)، كما اتخذ بنك مصر قرارًا مماثلًا، بتخفيض العائد على شهادات القمة ذات مدة الثلاث سنوات والتي يصرف عائدها شهريًا من 12% إلى 11%، وكذلك قرر التوقف عن إصدار شهادة القمة ذات العائد الربع سنوي والذي يصرف كل 3 شهر .

الشهادات القائمة مستمرة بنفس السعر

أكد أدارة بنكي مصر والأهلي ان القرار يشمل فقط الشهادات الثلاثية ذات العائد الشهري والربع سنوي، أما الشهادات القائمة لم يشملها القرار، وسوف تستمر بنفس السعر المطبق عليها حتى تاريخ استحقاقها، وسوف يكون التنفيذ على الشهادات الجديدة فقط والتي سيتم إصدارها عقب هذا القرار الذي تم اتخاذه من قبل مجلس إدارة بنكي مصر والأهلي .

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