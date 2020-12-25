الأرصاد الجوية تعلن أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية بدايةً من الغد وحتى الخميس القادم

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في أحدث تقرير لها منذ قليل عن أماكن سقوط الأمطار بجميع المحافظات والظواهر الجوية بدايةً من الغد السبت الموافق 26 ديسمبر وحتى يوم الخميس القادم الموافق 31 ديسمبر، ولوحظ في التقرير وجود فرص لتساقط الأمطار على مدار الأسبوع القادم بالكامل ما عدا يوم الأربعاء.

الأرصاد الجوية تعلن أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات والظواهر الجوية

وجاءت أماكن تساقط الأمطار والظواهر الجوية على مدار الأسبوع كما يلي.

السبت 26 ديسمبر

أمطار بنسبة 40% على السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر، وبنسبة 20% على جنوب الصعيد، مع تساقط الشبورة المائية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 27 ديسمبر

أمطار خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر بفترات متقطعة، مع تساقط الشبورة المائية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الإثنين 28 ديسمبر

ووفق بيان الأرصاد الجوية فسوف تتساقط أمطار خفيفة بنسبة 30% يوم الإثنين على السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين ومع تساقط الشبورة المائية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 29 ديسمبر

أمطار خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر، ومع تساقط الشبورة المائية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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الأربعاء 30 ديسمبر

شبورة مائية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 31 ديسمبر

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ومع تساقط الشبورة المائية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، والمزيد بتقرير الأرصاد المرفق بالخبر.