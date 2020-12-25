بعد إصابة رودريجو.. تحرك من ريال مدريد نحو صلاح

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن التطورات الحالة الصحية للاعب الفريق البرازيلي رودريجو جويس، بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام غرناطة بالليجا الإسباني.

أصيب رودريجو نجم النادي الملكي في مباراة فريقه وتم استبداله في الشوط الأول بماركوس أسينسيو.

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وكشف النادي الملكي في بيان له اليوم عن حالة رودريجو الصحية قال فيه :"بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا رودريجو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد ، تم تشخيصه بإصابة عضلية أثرت على وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى."

وأكدت تقارير صحفية أن إصابة رودريجو ستحتاج على الأقل لـ 3 أشهر لتماثله للشفاء.

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وأشارات تقارير أخرى ان إصابة رودريجو تأتي في صالح فتح ملف تعاقد ريال مدريد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد تصريحات الأخير بإمكانية الرحيل عن ليفربول الأنجليزي.

وكان صحفي إسباني، قد كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي إلى ريال مدريد خلال المرحلة المقبلة.

وقال ألفارو مونتيرو، الصحفي الاسباني أنه من المُستحيل تحرك نادي ريال مدريد، من أجل التعاقد مع النجم المصري، محمد صلاح

وأضاف الصحفي الاسباني في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: صلاح يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم ولاعب جيد للغاية وعلى الرغم من ذلك أجزم انه من المستحيل أن يتعاقد ريال مدريد معه".

وأتم: خسائر الميرنجي فادحة للغاية بسبب أزمة كورونا، وخسر النادي نحو 110 ملايين يورو بسب أزمة فيروس كورونا، ذلك وبحكم قربي من المشهد من المستحيل أن يقدم إدارة الملكي على شراء لاعب بقيمة محمد صلاح المالية.

وكان قد ارتبط اسم محمد صلاح خلال الأيام الأخيرة برحيله عن ليفربول والانتقال إلى الدوري الإسباني وخاصة ريال مدريد.

وفي وقت سابق تحدث محمد ابوتريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أن محمد صلاح ليس سعيد في ليفربول دون الحديث عن السبب الحقيقي ولكن اتوقع بسبب اشاراة القيادة ولكن رغم ذلك لن يتغير مستواه في اللعب حيث يستمر عقد محمد صلاح حتي عام2023.

وأشارت أنباء إلي شكوك حول رحيل محمد صلاح لاعب ليفربول من الفريق بسبب عدم التقدير الكافي حيث له الاحقية في امتلك اشارة القيادة برغم من تقديمه لمستوي مميز مع النادي وتحقيق العديد من البطولات والأنتصارات وبسبب تصريحاتة عن امكانية رحيله عن النادي تم استبعاده من القائمة الأساسية وجلوسه علي مقاعد البدلاء.

جدير بالذكر أن عقد صلاح مع ليفربول سينتهي بنهاية يونيو 2023.