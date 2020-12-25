رحاب موسى: أرغب في الانضمام للجنة المشروعات الصغيرة لدفع التنمية والاقتصاد (فيديو)

أعربت النائبة رحاب موسي عضو حزب إرادة جيل عن تفاؤلها بالمجلس المقبل، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة فيه شئ مشرف، ولمسنا هناك تغيير في الحياة السياسية في مصر، الأمر الذي سيساهم في الإضافة إليه البرلمان المقبل.

وأكدت على أن وجود العديد من الفئات من الشباب والعمال والفلاحين ورجال الأعمال والمفكرين في تركيبة المجلس المقبل، ستخلق نخبة برلمانية لها فكر مختلف للتعامل مع الملفات المختلفة في البلاد.

وتابعت: أداء المجلس الجديد سينعكس إيجابا على أحوال المواطنين، وأن تنوع البرلمان وأطيافه سيكون شئ مفيد، كاشفة عن أنها تنوي الانضمام للمشروعات المتوسطة، لكون ملفاتها وثيقة الصلة بدفع الاقتصاد والصناعة والمشروعات.

وتسلم النواب منذ أيام ، الحقيبة البرلمانية والتي تحتوي على مجوعة من القوانين الأساسية التى يعتمد عليها عمل النائب، بالأضافة الى جهاز التابلت الخاص بالنائب، عليه نسخة من اللائحة الداخلية للمجلس ونسخة من الدستور والقوانين التى أصدرها البرلمان، و2 أجندة خاصة بالاعضاء، و2 دفتر خاص بكل نائب مسجل به عدد من الأدوات الرقابية وكيفية أستخدامها، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاماً على بدء الحياة النيابية فى مصر، بالاضافة الى بطاقة التصويت الألكتروني الخاصة بالنائب داخل القاعة الرئيسية.

جاء ذلك في إطار حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى، للأعضاء الجدد والذي انطلق منذ أيام، حيث تم تخصيص لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد فضلا عن 10 طاولات للنواب لملأ استمارة البيانات.

وحرص المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على التواجد خلال الأيام الماضية منذ الصباح الباكر، للأشراف على جميع التجهيزات الخاصة بأستقبال النواب.

وشدد الأمين العام للبرلمان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وقامت الأمانة العامة عن طريق القطاع الطبى، بتوزيع كمامات وكحول على جميع الزائرين والنواب ووسائل الأعلام قبل الدخول الى مقر مجلس النواب.

وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج، ان قرار استقبال النواب الجدد على ايام، جاء بغرض على الحفاظ على سلامتهم، وتطبيق معايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

وقدم الأمين العام للبرلمان، الشكر للأحزاب على تعاونها مع الأمانة العامة، من خلال إرسال بيانات مجمعة للنواب، واختص بالشكر حزب مستقبل وطن، الذى ارسل بيانات نوابه مما مكن الأمانة العامة من أستخراج جميع الكارنيهات.

