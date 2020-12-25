انفراد: الزمالك يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة مصطفى محمد

أثار مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك الجدل في الساعات الأخيرة من اليوم، بسبب عدم حضوره لتمرين الفريق الذي كان من المقرر له اليوم بسبب أزمتة مع النادي الأبيض في تجديد عقده ورغبته في الأحتراف الخارجي.

وبعد الأحاديث التي تناقلتها المواقع الصحفية بشأن نشوب مشادات بين اللاعب مصطفى محمد وأيمن يونس المدير التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، أكد مصدر داخل النادي رفض ذكر أسمه أن ما تتناوله الصحف والمواقع أحاديث كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

كان "دوت الخليج" قد علم من مصادر خاصة داخل نادي الزمالك ان مصطفى لم يتغيب عن الحضور للنادي بشكل نهائي ولكنه حضر مع أحد وكلاء اللاعبين لعقد جلسة مع أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك لبحث كيفية رحيل اللاعب عن الفريق في الانتقالات الشتوية، ويونس هو من رفض حضور الجلسة وقام بتأجيلها لغدا.

وكان أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، قد أعلن عن أنه تحدث مع مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك لإقناعه بالبقاء في النادي، إلا أن اللاعب رفض بشكل قاطع الاستمرار مع النادي وأصر على الرحيل.

اقرأ: خاص لتحيا مصر: الزمالك يرفض الإجتماع بمصطفى محمد ووكيله اليوم



وكتب أحمد عيد عبدالملك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعس "تويتر": "مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز اما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الاولمبياد حتي وقالي ان ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها ويمكن قولتله انه يروح فرقة من بداية الموسم احسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو انه يحترف".