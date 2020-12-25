جدة - نرمين السيد - وأعرب المرصد فى بيانه، اليوم الجمعة، عن أسفه تجاه هذا الحادث الإرهابى البغيض، وأشار إلى أن كثيرًا من المسلمين قد أصبحوا هدفًا للمتطرفين فى العديد من المجتمعات الغربية؛ نتيجة التحريض من الجماعات اليمينية والأحزاب المتطرفة، مطالبا بضرورة البحث عن حلول فاعلة لوقف أعمال العنف على الأصعدة كافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يدين مقتل إمام مسجد فى ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.