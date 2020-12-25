النائب عمرو فهمى ينعى لاشين إبراهيم : أفنى حياته فى خدمة الوطن والعدالة

جدة - نرمين السيد - نعى النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لشؤون قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، المستشار لاشين إبراهيم لاشين نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.





وأكد فهمى، فى بيان له اليوم، أن المستشار لاشين إبراهيم من الشخصيات الوطنية ذو السمعة الطيبة والذى أفنى حياته فى خدمة الوطن والعدالة، مشيرا إلى أنه رغم وباء كورونا نجح فى إنهاء الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، وكذلك انتخابات مجلس النواب. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الجميع شاهد على الإدارة الحكيمة للمستشار لاشين للانتخابات البرلمانية التى جرت وسط ظروف صعبة يمر بها العالم، وخرجت فى أفضل صورة، بفضل الإجراءات الاحترازية المشددة التى تم اتخاذها بحزم، مؤكدا أن الراحل أدى رسالته بأمانة وشرف.

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