سائحة أوكرانية تدعو العالم لزيارة شرم الشيخ عبر حسابها على إنستجرام

جدة - نرمين السيد - دعت سائحة أوكرانية عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" السائحين لزيارة مدينة شرم الشيخ، حيث الاستمتاع بسحر وجمال شواطئها المشمسة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال متحف شرم الشيخ.





وأعربت السائحة عن انبهارها بمقتنيات المتحف المتنوعة والفريدة، التى تعكس نشأة الحضارة المصرية وتطورهـا، كما استمتعت أيضا بالطبيعة الخلابة والجو المشمس الدافئ الذى تتمتع به المدينة، من خلال ممارسة الرياضات البحرية المختلفة بها مثل الغطس ومشاهدتها للشعاب المرجانية الرائعة والأسماك الملونة النادرة، وحرصت السائحة على تسجيل زيارتها بالتقاط الصور التذكارية لها ولعائلتها بالمتحف وعلى شاطئ البحر.

يذكر أن متحف شرم الشيخ كان قد افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 31 أكتوبر الماضى، ويُعَدُّ أول مُتْحَف للآثار المِصريّة بمدينة شرم الشيخ، وذلك تماشيا مع خطة وزارة السياحة والآثار لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية لكى يستطيع الزائر والسائح الاستمتاع بالشواطئ الخلابة والانشطة البحرية والبرية الممتعة بالمدينة وفى نفس الوقت التعرف على الحضارة المصرية العريقة.

ويتناول سيناريو العرض المتحفى لمتحف شرم الشيخ نشأة الحضارة المصرية وتطورهـا، كما يسلط الضوء على الإنسان المصرى وسلوكه تجاه البيئة من حوله، وكيفية التعايـش مع كائناتها التى قدسها حيث يعرض المتحف 5200 قطعة أثرية لتعرض داخل قاعات المتحف المتنوعة وهم القاعة الكبرى، والممر الحتحورى، ومنطقة المقبرة، منقطة العرض الخارجى.