وزيرة الهجرة: معسكرات اتكلم عربى تستهدف التعريف بتراثنا وتقاليدنا الأصيلة

جدة - نرمين السيد - جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم فى إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربى" التى أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتى دخلت حيز التنفيذ رسميا فى أكتوبر الماضى، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد.

وخلال معسكر اليوم، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن تنظيم المعسكر لأبناء المصريين فى السعودية والكويت كدول عربية إنما يستهدف بالأساس تعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط تحدث اللغة العربية.

كما أخذت وزيرة الهجرة تتحدث مع الأطفال وتتفاعل معهم من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم ومعرفة الأكلات المصرية التى يحبونها أو المقتنيات المصرية التى يحتفظون بها فى منازلهم، أو ما هى معلوماتهم عن مصر.

وتحدثت الوزيرة معهم أيضا عن أهم طباع الإنسان المصرى كالكرم والمروءة والشهامة وقبول الآخر وتقديم العون والمساعدة للغير، وأكدت على أنهم لابد أن يتحلوا بهذه الصفات الإيجابية لأنهم يمثلون وطنهم مصر بالخارج، لافتة إلى أن مصر بلد جميل بحضارته وشعبه، وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بأبناء مصر فى الخارج، ولذلك قرر عودة وزارة الهجرة حتى تدعمهم وترعى شئونهم ومصالحهم.

كما أوصت السفيرة نبيلة مكرم الأبناء بتوخى الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا العالمية حاليًا، موجهة الدعوة إليهم لزيارة مصر فى أول فرصة عقب انتهاء الجائحة، والانضمام للمعسكرات التى تنظمها الوزارة لأبناء المصريين بالخارج بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج".

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها بمشاركة أبناء المصريين بالخارج من دول ألمانيا والسويد لمشاركتهم فى معسكر "اتكلم عربى"، مؤكدة فى بداية حديثها أن مصر لا تنسى أولاها الصغار والكبار وهذا المعسكر يعكس اهتمام الدولة المصرية بأولادها بالخارج، الذى نسعى من خلاله للحفاظ على الهوية العربية والمصرية.

كما دعت السفيرة نبيلة مكرم أولياء الأمور على التحدث باستمرار مع أولادهم عن مصر وتاريخها وكذلك حكاياتهم وذكرياتهم الشخصية قبل الهجرة، وسيساعد ذلك على نقل العادات والتقاليد المصرية لأبنائنا بالخارج بشكل مباشر، ومن ثم تترسخ هذه القيم بنفوس هؤلاء الأجيال.

وفى الختام، توجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بخلص الشكر لأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فى هذا المعسكر، وشددت على أن يحرصوا على تعريف أبنائهم دائما بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة مهما بعدت المسافات حفاظا على الهوية المصرية، داعية الجميع إلى ترديد النشيد الوطنى المصرى "بلادى بلادى" فى نهاية كلمة سيادتها.

هذا وقد تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغانى التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين فى متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربى"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالى:

‏https://www.facebook.com/etkallem.arabi

ولمن يرغب فى التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة "تيك توك"، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم مصرى) على الرابط التالى:

https://vm.tiktok.com/ZStnuxhD/