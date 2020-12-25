صور.. وزيرة الصحة تتفقد مركز طب أسرة الروضة بسيناء وتستجيب لمطالب العاملين

جدة - نرمين السيد - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، مركز طب أسرة الروضة التابعة لإدارة بئر العبد الصحية، بمحافظة شمال سيناء، يرافقها الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، فى إطار متابعة سير العمل وتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضى بالمنشآت الطبية بالمحافظة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة راجعت خلال جولتها مخزون الأدوية، وألبان الأطفال بالصيدلية، كما تأكدت من وجود كافة التطعيمات الأساسية للأطفال، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأضاف أن الوزيرة راجعت أيضًا مخزون الأدوية الخاص بالمبادرات الرئاسية التى تنفذها الوزارة تحت شعار "100 مليون صحة"، وخاصة أدوية مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوى"، كما تأكدت من عمل الجهاز الخاص بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعاف السمع، مشيدة بالخدمات الطبية التى يقدمها المركز لأهالى منطقة الروضة.

وأشار إلى أن الوزيرة استمعت إلى مطالب الفريق الطبى، والذين طالبوا بالانضمام إلى بعثة الحج الطبية نظرًا لأن اغلبهم من ذوى شهداء الوطن، وفى لفتة إنسانية وجهت وزيرة الصحة والسكان بانضمام كافة العاملين بمركز طب الأسرة بالروضة للبعثة الطبية للحج وذلك بعد أن تقوم السلطات السعودية بالبدء فى إجراءات فتح الحج للدول.

يذكر أن زيارة وزيرة الصحة والسكان اليوم لمحافظة شمال سيناء، تأتى بعد لقائها بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر محافظة شمال سيناء الأسبوع الماضى، وحرصها على الوقوف على كافة الاحتياجات الطبية على أرض الواقع وسرعة توفيرها لأهالى شمال سيناء.