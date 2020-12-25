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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة راجعت خلال جولتها مخزون الأدوية، وألبان الأطفال بالصيدلية، كما تأكدت من وجود كافة التطعيمات الأساسية للأطفال، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وأضاف أن الوزيرة راجعت أيضًا مخزون الأدوية الخاص بالمبادرات الرئاسية التى تنفذها الوزارة تحت شعار "100 مليون صحة"، وخاصة أدوية مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوى"، كما تأكدت من عمل الجهاز الخاص بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعاف السمع، مشيدة بالخدمات الطبية التى يقدمها المركز لأهالى منطقة الروضة.
وأشار إلى أن الوزيرة استمعت إلى مطالب الفريق الطبى، والذين طالبوا بالانضمام إلى بعثة الحج الطبية نظرًا لأن اغلبهم من ذوى شهداء الوطن، وفى لفتة إنسانية وجهت وزيرة الصحة والسكان بانضمام كافة العاملين بمركز طب الأسرة بالروضة للبعثة الطبية للحج وذلك بعد أن تقوم السلطات السعودية بالبدء فى إجراءات فتح الحج للدول.
يذكر أن زيارة وزيرة الصحة والسكان اليوم لمحافظة شمال سيناء، تأتى بعد لقائها بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر محافظة شمال سيناء الأسبوع الماضى، وحرصها على الوقوف على كافة الاحتياجات الطبية على أرض الواقع وسرعة توفيرها لأهالى شمال سيناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزيرة الصحة تتفقد مركز طب أسرة الروضة بسيناء وتستجيب لمطالب العاملين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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