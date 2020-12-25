التضامن: مسنة شبرا تجلس للتسول ولا ترغب فى الانتقال لدار رعاية

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جدة - نرمين السيد - وتبين لفريق التدخل السريع، وجود المسنة بالمكان وبالحديث معها تبين أنها تدعى "حبيبة"، وتبلغ من العمر 70 عاما من مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.
كما تبين أنها تجلس بهذا المكان يوميا للتسول منذ سنوات ولا ترغب فى الانتقال إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية.
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