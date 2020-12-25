الصليب الأحمر: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم غرب إثيوبيا إلى 222 قتيلا

قال متطوع فى الصليب الأحمر فى إثيوبيا، لرويترز اليوم الجمعة، إن حصيلة قتلى هجوم وقع يوم الأربعاء فى إقليم بنى شنقول جومز غرب البلاد ارتفع إلى 222 شخصا.
وأضاف المتطوع "أمس دفنا 207 ضحايا و15 مهاجما"، ووقع الهجوم فى قرية بيكوجى فى مقاطعة بولين فى منطقة متكل، وقدر مفوض حقوق الإنسان المعين من الدولة فى البداية أن أكثر من مئة قتلوا.
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