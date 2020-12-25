التضامن: سيدة نفق مشاة شبرا الخيمة تجلس للتسول .. ورفضت الانتقال لـ دور رعاية

قام فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بفحص ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود سيدة مسنة في نفق مشاة أمام مستشفى النيل بشبرا الخيمة. وتبين وجود المسنة بالمكان وبالحديث معها تبين أنها تدعي حبيبة تبلغ من العمر 70 عامًا من الزقازيق -شرقية، وهي تجلس بهذا المكان يوميا للتسول منذ سنوات ولا ترغب في الانتقال إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية.

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