وظائف خالية في هذه المحافظات لجميع المؤهلات .. تفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب في وزارة الشباب والرياضة عن عدد من الوظائف وفرص العمل المطلوبة في العديد من المجالات ولجميع المؤهلات وبدون مؤهل، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية ومن خلال مشروع «طور وغير».

وتضمن الإعلان وظائف صيدلي في سلسلة صيدليات كبرى في العديد من المحافظات ومدير وموظف فرع في سلسلة سوبر ماركت شهيرة في عدة محافظات وأمن إداري في مصنع مواد غذائية ومدخل بيانات في شركة توثيق مستندات وكاشير وباريستا ومسؤول نظافة وتنسيق ممرات في سلسلة سوبر ماركت.

وتعددت المحافظات والمناطق المطلوب العمل بها ما بين القاهرة ودمياط وبورسعيد والشرقية والسويس والزقازيق والاسماعيلية والعاشر من رمضان ومديتني والرحاب واكتوبر.

وفيما يلي تفاصيل الوظائف المطلوبة :

1- مجموعة صيدليات العزبى تطلب للتعيين:

صيدلى (بكالوريوس صيدلة – خبرة من 6 اشهر إلى 6 سنوات)

مكان العمل: التجمع – مدينتي – الرحاب – شبرا – دار السلام – حدائق الاهرام

دمياط- بورسعيد

الشروط:

- شيفتات (مسائي وليلى)

- الحد الاقصى للسن 35 سنة

- تحديد موقف الجيش

المميزات:

- مرتب مجز واحتساب سنوات الخبرة السابقة

- عمولة وحوافز

- بدل مواصلات (حدائق الاهرام – التجمعات – مدينتي)

- اجازات سنوية ورسمية

- دورات تدريبية في اقوي مكتب علمي في مصر

- يمكن للصيادلة المكلفين التقديم

2- «كازيون ماركت» للمواد الغذائيه يطلب للتعيين:

يرجى ملء الرابط التالى وسوف نقوم بالاتصال بك مباشرة https:/tinyurl.com/ycchcgjm مكان العمل: فروع القاهرة الكبرى- الزقازيق اسماعلية السويس -الشرقية دمياط بورسعيد‎'‎

1- مدير فرع

2- موظف فرع

مكان العمل: فروع القاهرة الكبرى – الزقازيق – اسماعلية – السويس – الشرقية – دمياط- بورسعيد

1- مدير فرع

يقوم باعمال البيع والكاشير وجرد المنتجات وطلبات الفرع

الشروط:

- مؤهل عال خريجين

- خبرة كمدير فرع بمجال الهايبرماركت

- حد اقصى للسن 40 سنة

الحقوق:

المرتب حسب الخبرة

9 ساعات عمل

600 جنيه بدل مواصلات شهري

2- موظف فرع

يقوم باعمال البيع والكاشير

الشروط:

- مؤهل متوسط

- حد اقصى للسن 40 سنة

ذكور واناث

الحقوق:

المرتب قابل للتفاوض

8 ساعات عمل

600 جنيه بدل مواصلات + بونص