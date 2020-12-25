أخبار مصرية

التضامن عن المسنة الموجودة أمام مستشفى النيل: لا ترغب بالإنتقال لدور رعاية

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن عن المسنة الموجودة أمام مستشفى النيل: لا ترغب بالإنتقال لدور رعاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فحص فريق التدخل السريع المركزي التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، البوست الذي تم تداوله بوجود سيدة مسنة في نفق مشاة أمام مستشفى النيل بشبرا الخيمة.

وتبين وجود المسنة بالمكان وبالحديث معها تبين أنها تدعي حبيبة تبلغ من العمر 70 عامًا من الزقازيق -شرقية
وهي تجلس بهذا المكان يوميا للتسول منذ سنوات ولا ترغب في الانتقال إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا