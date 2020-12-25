“رسمياً” موعد صرف معاشات يناير 2021 والدفعة الثالثة من العلاوات الخمس

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة التأمينات الإجتماعية في بيان لها اليوم عن موعد صرف معاشات يناير 2021 والدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة، وذلك لعدد 10 ملايين و500 ألف مستفيد، كما أكد رئيس الهيئة على جاهزية كل منافذ الصرف لاستقبال أصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات يناير 2021 والدفعة الثالثة من العلاوات الخمس

ومن المقرر أيضاً أن يتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة مع معاشات يناير 2021، وكان الرئيس السيسي قرر صرف هذه العلاوات لأصحاب المعاشات، وتم بالفعل تنفيذ القرار بدايةً من يوليو الماضي، ولكن تم تقسيم هذه العلاوات على 4 دفعات كل ثلاثة أشهر، وتم صرف الدفعة الأولى في يوليو الماضي، والثانية في بداية أكتوبر، والدفعة الثالثة سوف يتم صرفها مع معاشات شعر يناير.

وبحسب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، فإن موعد صرف معاشات يناير 2021، يوم الأحد الموافق 3 يناير المقبل، ويبدأ الصرف للشريحة الأولى لعد 2 مليون و400 ألف مستحق للمعاش يوم 3 يناير، على أن يتم صرف باقي الدفعات تباعاً كما هو معتاد كل شهر.

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ووفق بيان هيئة التأمين الاجتماعي فإن تكلفة صرف المعاشات والدفعة الثالثة من العلاوات الخمس 25 مليار جنيه منها 18 مليار جنيه لمعاشات شهر يناير و7 مليار تكلفة صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمسة.