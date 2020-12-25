ذكرى وفاة العجوز الصامت.. أبرز المحطات فى حياة المشير أحمد إسماعيل

جدة - نرمين السيد - هو المشير أحمد إسماعيل، وزير حرب أكتوبر، أحد أعظم من أنجبته العسكرية المصرية على مر تاريخها، ولقب بالعجوز الصامت، وصنفته مجلة الجيش الأمريكى، كواحد من ضمن 50 شخصية عسكرية عالمية أضافت للحرب تكتيكا جديدا.

ولد وزير حرب أكتوبر فى الرابع من أكتوبر عام 1917 بحى شبرا، وحصل على شهادة البكالوريا عام 1934، ثم تقدم إلى الكلية الحربية مع الرئيس محمد أنور السادات، إلا أن أوراقهما رفضت والتحق بكلية التجارة عندما رفضت الكلية الحربية قبوله ورغم نجاحه بتفوق لمدة عامين، إلا أنه لم يقبل حرمانه من الالتحاق بالكلية الحربية وأخذ يسعى دون ملل حتى تمكن من الالتحاق بها عام 1937.

عين بسلاح المشاه فى عام 1938 ضمن الدفعة الثامنة حربية، بعد تخرجه من الكلية، وعمل ضابطا للاستطلاع وقائدا لفصيلة فى الكتيبة الرابعة مشاه ومن ضمن من زاملة فى الخدمة الرئيس جمال عبدالناصر، والرئيس محمد أنور السادات، والفريق عبدالمنعم رياض، ويوسف السباعى، وأحمد مظهر.

وفى الأول من مايو سنة 1940 ترقى الملازم أحمد إسماعيل إلى رتبة الملازم أول وقاد سرية بالكتيبة الرابعة المشاه، وفى الخامس من سبتمبر من عام 1942 منح رتبة النقيب، ولعقليته العسكرية الفذة اختير لمنصب أركان حرب الكتيبة الثانية مشاه فى السابع من يوليو من عام 1948 ثم تم ترقيته إلى رتبة رائد وتولى قيادة سرية فى رفح.

تولى قيادة أركان حرب لواء مشاة ولتفوقه والتزامه العسكرى التام تم اختياره ليكون واحدا من أحد أعضاء دورة تدريبية عسكرية فى دير ياسين بفلسطين وكانت الحكومة الإنجليزية هى الجهة المسؤولة عن هذا الالتزام، وفى هذه الدورة التدريبية حقق مفاجأة مذهلة وأظهر بلاءً حسنا بأن يكون ترتيبه الأول فى الدورة على جميع الضباط الإنجليز والمصريين، وهذا ما شجع القيادة العسكرية على أن ترسله فى دورة تدريبية أخرى فى بريطانيا ورجع منها مجتازا إياها بنجاح فائق وعلى جميع الطلاب الحاضرين فيها وكان ترتيبه أيضا الأول.

والتحق عام 1948 بكلية أركان الحرب وهو برتبة صاغ "رائد"، إلا أن نشوب حرب فلسطين 15 مايو 1948 أدت إلى توقف الدراسة حتى انتهاء الحرب وصدرت له أوامر عسكرية بالمشاركة فى حرب 1948 وبإنشاء خط دفاعى منيع فى مدينة رفح، وطبق فى هذا الالتزام خبراته التدريبية ونجح فى عمل خط دفاع قوى، ولذلك كان محل اهتمام من القيادة العسكرية بعد الهدنة وتم دراسة خططه الناجحة ووجدت ذات كفاءة مما جعله ينجح فى هذا الخط الدفاعى مما جعل القيادة العسكرية تصدر تكليف أحمد إسماعيل بإعداد خطة دفاعية مماثلة لصد الهجوم الإسرائيلى على مدينة العريش فى ذلك الوقت.

ومع قيام ثورة 23 يوليو عام 1952، أجرت قيادة الجيش تغييرات فى القيادات العسكرية ومنها إصدار أوامر عسكرية لأحمد إسماعيل بتولى رئاسة أركان حرب فرقة مشاه.

فى السادس من أغسطس عام 1952 عاد لمزاولة مهمة التدريس التى كان يقول عنها إنها طريق النصر، وذلك فى كلية أركان الحرب فى سبتمبر عام 1952 وبعد ذلك صدرت إليه أوامر عسكرية لتولى قيادة الكتيبة السابعة المشاة فى السابع من سبتمبر 1953 ومن خلال قيادته للكتيبة تم اختياره عضوا ضمن اللجنة العليا للمفاوضات العسكرية مع إنجلترا عام 1954 وهى من أهم الأحداث التاريخية التى حدثت فى هذا الوقت وبعد هذه العملية.

وتم إصدار أمر عسكرى لأحمد إسماعيل بتكوين أول تشكيل عسكرى مقاتل وذلك طبقا للتعليمات العسكرية وقام بتعبئة وتدريب التشكيل العسكرى وفق خطة عسكرية تحقق المهام المكلفة بها.

تولى قيادة لواء مشاة عام 1956، والذى كان من ضمن الألوية المتمركزة فى سيناء، وشارك بلوائه فى التصدى للعدوان الثلاثى حين وقع فى التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1956، واستطاع أن يتقدم بلوائه حتى وسط سيناء، واشتبك فى عدة معارك مع العدو، ثم صدرت التعليمات له بالتوجه إلى مدينة بورسعيد وكلف باستلام مدينة بورسعيد بعد انسحاب الإنجليز منها وخروج آخر جندى أجنبى ورفع علم مصر على مدينة بورسعيد فى 21 ديسمبر 1956.

وعقب حرب يونيو 1967، تولى رئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة، حين أعيد تشكيل القيادة بعد حرب يونيو 67 مباشرة، ولكنه لم يستمر فى هذا المنصب إلا أسبوعين ثم تولى قيادة قوات الجبهة غرب قناة السويس.

تم تعيينه فى عام 1968 رئيسًا لهيئة العمليات، ثم رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية فى مارس 1969، بعد استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، كما عين فى منصب الأمين العسكرى المساعد بجامعة الدول العربية وأبعد عن القيادة "11سبتمبر 1969" وترك الخدمة، إلى أن اختاره الرئيس محمد أنور السادات فى مايو 1971، ليرأس جهاز المخابرات العامة وكشف الجهاز خلال رئاسته عددًا من قضايا التجسس.

فى 26 أكتوبر 1972 عين وزيرا للحربية، ومن خلاله تم تحرير سيناء سياسيًا فيما بعد، أو استكمال التحرير عسكريًا وفى يناير عام 1973 عُين قائدًا عامًا للقوات المسلحة المصرية وبعد أسبوع من تعينه، تم تعيينه قائدًا عامًا للجبهات الثلاث الشرقية "الأردن" والشمالية "سوريا" والجنوبية "مصر"، من قبل مجلس الدفاع العربى.

وفى أعقاب حرب أكتوبر، أصدر الرئيس السادات قرارًا بترقية الفريق أول أحمد إسماعيل إلى رتبة "المشير"، أرفع الرتب العسكرية، فى احتفال مجلس الشعب يوم 19 فبراير 1974، وفى يوم 26 أبريل 1974 عين نائبًا لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى مناصبه السابقة.

توفى فى 25 ديسمبر عام 1974، عن عمر ناهز الـ57 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.