غدا.. حلقة استثنائية لبرنامج ابن مصر حول جائزة محمد ربيع ناصر

جدة - نرمين السيد - يقدم الإعلامى مصطفى المنشاوى، حلقة استثنائية وخاصة من حلقات "برنامج ابن مصر"، الذى يذاع على فضائية المحور، عن جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمى فى دورتها الثالثة، لتكريم المتفوقين فى البحث العلمى، وجيل الرواد.





وعقد البرنامج لقاءات خاصة جداً مع عدد من الشخصيات وعلى رأسهم الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، والمفكر الاقتصادى الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور أحمد زكى بدر رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، ورئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبدالهادى القصبى. يُذاع الجزء الأول من البرنامج يوم السبت فى تمام العاشرة مساء على شاشة المحور، ويعاد الأحد فى تمام العاشرة صباحاً.

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