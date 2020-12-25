فيديو .. لميس جابر تفضح جرائم العثمانى سليم الأول وسرقته لمصر

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس جابر إن العثمانيين غزوا مصر بقيادة سليم الأول، الذى نهب خزائن الحكومة فور وصوله للحكم وأخرج ما فيها من سلاح وأمتعة، كما قرر الاستيلاء على جميع التحف والنفائس الموجودة بالديوان الكبير بالقلعة.





وأضافت جابر خلال حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، أن الديوان كان مليئا بالنفائس والتحف، كما استولى على جميع الكتب الموجودة بالمدراس التى بناها صلاح الدين، وقرر اصطحاب عدد من أولاد الملوك، وكبار الأمراء، والقضاة، والكتاب، معه إلى الأستانة لأنه يريد نشر "مهنة المباشر" الذى يجمع الضرائب.

وذكرت أنه أحضر معه كبار التجار، وأرباب الصنائع، وصغار -الفعلة-، كما استولى على كثير من الأعمدة الرخامية الموجودة بقاعات قلعة الجبل بالقاهرة والفسطاط حتى وصل الذين خرجوا معه ما بين 2000 إلى 1800 شخص.

وأوضحت جابر أنه قرر إلقاء القبض على الخليفة العباسى قبل خروجه من مصر خوفًا من أن ينصب نفسه سلطانا، فأحضره أمام المواطنين ونزع منه شارة "العمة" التى ترمز للخلافة ثم أرسله إلى الأستانة، ونوهت أنه فى هذا اليوم انتقلت الخلافة من العباسيين إلى العثمانيين وأصبح سليم الأول أول خليفة لهم، وأطلق على نفسه لقب "مالك البرين والبحرين وكاسر الجيشين".