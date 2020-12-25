إيبارشية طما تصدر قرارات لتنظيم الخدمات الكنسية خلال الفترة القادمة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان: الأباء الكهنة والخدام وشعب إيبارشية طما نعمة لكم وسلام؛ نظراً لزيادة إعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحرصاً منا على سلامة الشعب وحياتهم. تقرر - يظل باب الكنيسة مفتوحاً أمام أفراد الشعب طوال الوقت لنوال البركة. - تستمر صلوات القداسات بكنائس الإيبارشية مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية. - تقتصر احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد على إقامة صلوات القداس الإلهى فقط مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية. - تقتصر المشاركة فى صلوات الجنازات على أسرة المتوفى فقط. - غلق جميع قاعات العزاء بالإيبارشية. - التشديد على ارتداء الكمامة كشرط لدخول الكنيسة، كما يراعى التباعد بين المصلين. - تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل دقة وأمانة. وأشار إلى أنه يعمل بهذا القرار فى جميع كنائس الإيبارشية من تاريخه ولحين إشعار آخر، مصلين أن يبقى الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.

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