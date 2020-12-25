جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالخالق، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة: "بعد تطهير منطقة البرث من العبوات، وأثناء العودة استقبلت بلاغا عن وجود محطة إعادة إرسال تتعلق بأجهزة موتوريلا التى تستخدمها العناصر الإرهابية، وبعدها اتحركت وقدرنا نجيب المحطة وقتلنا عنصرين تكفيريين، وعند العودة تم استهداف المركبة بعبوتين ناسفتين إحداهما 200 كم والأخرى 160 كم، والانفجار رفع العربة لـ8 أمتار ونزلت فى حفرت ناتجة عن الانفجار". وتابع: "بدأ اشتباك لمدة 45 دقيقة، والحمد لله سيطرنا على الموقف ووقعنا 6 عناصر تكفيرية"، لافتًا إلى أنه أصيب بـ18 غرزة فى ذقنه وقطع فى الفك بسبب الانفجار، مضيفًا: "مكنتش أتمنى آثار الجروح تختفى لأنها وسام على صدرى وشرف ليا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. ضابط صاعقة يروى تفاصيل اشتباك لمدة 45 دقيقة مع الإرهابيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.