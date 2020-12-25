فيديو .. لميس جابر : سليم الأول كان يتلذذ برؤية الدماء فى الشوراع

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، أن طومان باى بعث برسالة إلى سليم الأول تضمنت رغبته فى حقن دماء المسلمين والبعد عن القتال خوفا من تحمل "وزر" دم الأطفال والنساء والشيوخ.

وذكرت جابر أن طومان باى طالبه خلال رسالته بأن تكون مصر دولة مستقلة يحكمها المماليك، وإلا ستكون هناك معركة بمنطقة الجيزة، وأوضحت أن السلطان سليم الأول فرح بالرسالة أمام الخليفة العباسى وأحضر 4 قضاة والوزراء والعساكر وأرسلهم لمقابلة "طومان باى" قرب البهنسة، وبمجرد وصولهم أطلق المماليك النار عليهم وقتلوا الوزراء والموظفين عدا القضاة وجردوهم من السلاح والخيل ثم أرسلوهم إلى سليم الأول وهم فى حالة سيئة.

وأشارت إلى أن سليم الأول قرر الانتقام من طومان باى عن طريق ذبح 54 أميرا مملوكيا كانوا محجوزين داخل القلعة ثم ألقى جثثهم فى الشوارع لتنهشها الكلاب، حتى التقى المماليك بالجيش العثمانى بمنطقة المنوات وانتصروا على سليم الأول.