بقرار من رامي عباس.. تقارير صحفية تكشف مفاجأة بشأن رحيل صلاح عن ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن محمد صلاح سيرحل عن ليفربول في وقت قريب، مشيره الى ان الكولومبي رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري لاعب نادي ليفربول الإنجليزي هو من يعمل على رحيل موكله من قلعة الانفليد.

وكان محمد صلاح قد فجر مفاجأة في حوار أجراه مع جريدة "آس" الإسبانية وقال إنه لا أحد يعرف ما يخبئ المستقبل خاصة في لعبة مثل كرة القدم، ولكنه اعترف بإحباطه وخيبة أمله الشديدة من مدربه يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة في مباراة ميتلاند في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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واشارت التقارير أن رامي عباس يعمل هذه الأيام على بيع صلاح لنادٍ جديد في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.



وكان تقرير صحفي بريطاني، قد حسم الخميس الماضي، مصير النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، في ظل حالة الشكوك التي تحوم حول جناح الريدز. وكان تقرير صحفي بريطاني، قد حسم الخميس الماضي، مصير النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، في ظل حالة الشكوك التي تحوم حول جناح الريدز. وكشفت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، لن يجدد تعاقده من الريدز ومسئلة استمراره داخل قلعة الأنفيلد محل شك كبير. وأضافت الصحيفة: أن الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول سيجبر على رحيل اللاعب، بسبب القيمة المالية التي ستعود من بيعه. اقرأ ايضا: انفراد: الزمالك يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة مصطفى محمد