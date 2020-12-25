بقرار من رامي عباس.. تقارير صحفية تكشف مفاجأة بشأن رحيل صلاح عن ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن محمد صلاح سيرحل عن ليفربول في وقت قريب، مشيره الى ان الكولومبي رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري لاعب نادي ليفربول الإنجليزي هو من يعمل على رحيل موكله من قلعة الانفليد.
وكان محمد صلاح قد فجر مفاجأة في حوار أجراه مع جريدة "آس" الإسبانية وقال إنه لا أحد يعرف ما يخبئ المستقبل خاصة في لعبة مثل كرة القدم، ولكنه اعترف بإحباطه وخيبة أمله الشديدة من مدربه يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة في مباراة ميتلاند في بطولة دوري أبطال أوروبا.
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واشارت التقارير أن رامي عباس يعمل هذه الأيام على بيع صلاح لنادٍ جديد في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان تقرير صحفي بريطاني، قد حسم الخميس الماضي، مصير النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، في ظل حالة الشكوك التي تحوم حول جناح الريدز.
وكشفت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، لن يجدد تعاقده من الريدز ومسئلة استمراره داخل قلعة الأنفيلد محل شك كبير.
وأضافت الصحيفة: أن الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول سيجبر على رحيل اللاعب، بسبب القيمة المالية التي ستعود من بيعه.
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وأوضحت التقارير البريطانية : أن كلوب سوف يلجأ لإعطاء الضوء الأخضر، لرحيل هداف فريقه من أجل الحصول على أموال كبيرة للتعاقد مع نجوم أخرى وإعادة البناء مجددًا في الخط الأمامي.
وأفادت: رغم حصول صلاح على راتب أسبوعي يقدر 200 ألف جنيه إسترليني، ومع رغبة الإدارة في تحسين تعاقده لكن مو لن يمدد عقده مع النادي في المستقبل القريب.
وأكدت الصحيفة: الأمر محسوم في حالة انتهاء هذا الموسم دون نجاح مساعي إدارة ليفربول للوصول لاتفاق مع محمد صلاح على تجديد التعاقد، فسوق يكون مستقبله على المدى البعيد مهدد بشكر كبير ولن يكون في الريدز وسينتقل في مكان أخر.
وينتهي عقد الأسطورة المصرية مع ليفربول في يونيو 2023.
وفي وقت سابق تحدث محمد ابوتريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أن محمد صلاح ليس سعيد في ليفربول دون الحديث عن السبب الحقيقي ولكن اتوقع بسبب اشاراة القيادة ولكن رغم ذلك لن يتغير مستواه في اللعب حيث يستمر عقد محمد صلاح حتي عام2023.
وأشارت أنباء إلي شكوك حول رحيل محمد صلاح لاعب ليفربول من الفريق بسبب عدم التقدير الكافي حيث له الاحقية في امتلك اشارة القيادة برغم من تقديمه لمستوي مميز مع النادي وتحقيق العديد من البطولات والأنتصارات وبسبب تصريحاتة عن امكانية رحيله عن النادي تم استبعاده من القائمة الأساسية وجلوسه علي مقاعد البدلاء.
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