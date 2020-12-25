طالب يلقي بنفسه من الدور الرابع داخل المدرسة بسبب التنمر

اقبل طالب بإحدى المدراس الثانوية في العبور، على إنهاء حياته بالقفز من أعلى الدور الرابع داخل المدرسة، وسرعان ما لقي مصرعه، ومن ثم تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة.

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، ظروف وملابسات انتحار طالب متفوق بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمدرسة المتفوقين في العبور، حيث تبين أن الطالب متفوق دراسيًا، وأصيب بحالة اكتئاب دفعته للانتحار بعد تنمر أصدقائه عليه بسبب تعلثمه فى الكلام.

أظهرت التحقيقات، أن الطالب سجل رسالة صوتية على هاتقه قال فيها: "أنا فاشل وأتعرض لمضايقات من زملائي وتنمر وقررت الانتحار".

وعلى الجانب الآخر، أكدت أسرة الطالب، أنه كان بصحة جيدة وفوجئوا بالحادث مشيرين إلى أنه كان من المتفوقين.

اقرأ أيضًا..شاب يطلق النار على نفسه للتخلص من الخلافات الأسرية



كان قد انتشر مؤخرًا محاولات عديدة للإنتحار منهم من ينجو والبعض الآخر تسيطر فكرة الانتحار عليه ليهلك نفسه، وذلك من خلال طرق عديدة سيطرت على عقول الشباب بوجه خاص، لتزداد أعداد الشباب المنتحرين وغالبًا ما يكون السبب الظروف المادية المحيطة بهم وعدم إيجاد فرصة عمل وغيرها من الأسباب التي كانت سبب في الانتحار وتزايده بشكل مخيف.