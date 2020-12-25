النائبة أمل سلامة: برلمان 2021 قادر على مواجهة تحديات الوطن

أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن برلمان 2021 هو برلمان الوطن وهناك نسبة تمثيل غير مسبوقة للمرأة في هذا البرلمان، وهو تجسيدا لوعود الرئيس السيسي على أرض الواقع بتمكين المرأة والشباب وهو ما تجسد كليا في البرلمان الجديد.

واضافت النائبة في خلال تصريحات لها، أنه تتويج للمرأة المصرية بحصولها على أكبر نسبة من الأعضاء في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وتأكيدا لمجهودات الدولة المصرية والرئيس السيسي في تمكين المرأة وإنصافها، قائلة: نصفنا الريس .

وأكدت أنها تأمل في التقدم بمشروعات القوانين الخاصة بحقوق المرأة وتقديم تشريعات تليق بالمرأة المصرية التي تستحق الكثير، معلنة انضمامها للجنة الاسكان لأهمية مشروعات القوانين التي تخصها.

وقالت إن البرلمان القادم، سيشهد طفرة تشريعات لتمكين المرأة وتنمية حقيقية وتصليح عيوب وعوار تشريعات عفا عنها الزمن وتحتاج الي تطوير، مشيرة الى أن البرلمان الجديد، يشهد تنوع سياسي وحزبي غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية بما يجعله برلمانا يليق بالوطن في القرن ال21 وقادر على مواجهة التحديات الضخمة التي يجابهها الوطن والدفاع عن قيادته الوطنية الأصيلة ممثلة في الرئيس السيسي.

