مفاجأة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك لنادي إماراتي

يبدو ان أزمة نادي الزمالك في رغبة لاعبيه في الرحيل والتي بدأها فرجاني ساسي وبن شرقي ومصطفى محمد لم تنتهي بعد، فأحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق تلقى عرضا هو الآخر عبر محمد حبشي وكيل اللاعبين، ينص على رغبة نادي الوصل الإمارتي في ضمه خلال فترة الانتقالات الشوية المقبلة،

وأوضحت مصادر قريبة من اللاعب انه تلقى بالفعل اتصالات من نادي الوصل الاماراتي عن طريق حبشي وكيله من أجل الانضمام للنادي الاماراتي الفترة المقبلة.

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وأكد المصادر ذاتها ان اللاعب يبحث جديا الموافقة إذا ما كان العرض قوي ماديآ له وللنادي. وأكد المصادر ذاتها ان اللاعب يبحث جديا الموافقة إذا ما كان العرض قوي ماديآ له وللنادي. ويواجه نادي الزمالك صعوبات بالجملة بعد الإطاحة بمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، وبخلاف المشاكل التي يواجهها في إدارة النادي الداخلية إلا ان الأهم هو الصراعات مع اللاعبين حول عقودهم وقيمهم المادية. وقرر اللاعب الشاب إمام عاشور تبني فكرة رحيله عن النادي على سيبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وهو ما أبلغ به إدارة الفريق الأبيض مبررآ طلبه برغبته في خوض المباريات بشكل مستمر، وبخاصة في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة البرتغالي باتشيكو. اقرأ ايضا: بقرار من رامي عباس.. تقارير صحفية تكشف مفاجأة بشأن رحيل صلاح عن ليفربول