مفاجأة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك لنادي إماراتي

يبدو ان أزمة نادي الزمالك في رغبة لاعبيه في الرحيل والتي بدأها فرجاني ساسي وبن شرقي ومصطفى محمد لم تنتهي بعد، فأحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق تلقى عرضا هو الآخر عبر محمد حبشي وكيل اللاعبين، ينص على رغبة نادي الوصل الإمارتي في ضمه خلال فترة الانتقالات الشوية المقبلة،
وأوضحت مصادر قريبة من اللاعب انه تلقى بالفعل اتصالات من نادي الوصل الاماراتي عن طريق حبشي وكيله من أجل الانضمام للنادي الاماراتي الفترة المقبلة.
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وأكد المصادر ذاتها ان اللاعب يبحث جديا الموافقة إذا ما كان العرض قوي ماديآ له وللنادي.
ويواجه نادي الزمالك صعوبات بالجملة بعد الإطاحة بمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، وبخلاف المشاكل التي يواجهها في إدارة النادي الداخلية إلا ان الأهم هو الصراعات مع اللاعبين حول عقودهم وقيمهم المادية.
وقرر اللاعب الشاب إمام عاشور تبني فكرة رحيله عن النادي على سيبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وهو ما أبلغ به إدارة الفريق الأبيض مبررآ طلبه برغبته في خوض المباريات بشكل مستمر، وبخاصة في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة البرتغالي باتشيكو.
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جاء قرار عاشور بطلب الرحيل في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب الاولمبي لاولمبياد طوكيو وخوفه من الاستبعاد من تشكيلة الفراعنة بسبب بعد عن المشاركة الاساسية.
وكان الاتحاد الافريقي قد وقع عقوبة على مهاجم فريق الزمالك الأول والتي نصت على حرمانه من لعب أول مبارتين في بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب ما نشب منه في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية مع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الذي عوقب هو الآخر بنفس العقوبة.
ويعد خوض الزمالك أول مبارتين له في دوري أبطال أفريقيا بدون مصطفى محمد، لم تكن هي المشكلة التي تواجه الفريق مع مهاجمه الأول ولكن الفارس الأبيض يخاف من رحيل اللاعب من اجل الأحتراف الخارجي، وهو ما جعل ادارة الفريق الحالية تفكر في وضع شرط للموافقة على رحيل اللاعب وهو أن يكون قيمة العرض 6 ملايين يورو والذي كان السبب في رفض العرض المقدم من فريق سانت إتيان الفرنسي خلال فترة الانتقالات المنقضية حيث كان مجمل الصفقة 2.5 مليون يورو.
ويأتي توفير بديل لمصطفى محمد بفريق الزمالك هو شرط آخر لرحيله وهو ما يرفضه اللاعب كونه يعتبر الأحتراف الخارجي هو الحلم الذي يجب ان يحققه في الوقت الحالي.
ويضع الزمالك امامه اكثر من لاعب مستهدف التعاقد معه تحسبا لرحيل مهاجم الفريق ويأتي في مقدمتهم الزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة الى جانب مهاجم افريقي محترف في الدورى الاماراتي، وشادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا.
عقد يوسف اوباما لاعب نادي الزمالك جلسه جمعته مع مسئولو الفريق خلال الايام القليلة الماضية من أجل رغبته في تحديد موقفه النهائي في التجديد من عدمه، وطلب أوباما من ادارة الفريق الحصول على 17 مليون جنيه خلال الموسم الواحد حتى يوافق على التجديد للفارس الأبيض.
ولم يحسم المسؤولين في الفريق الموقف النهائي للاعب وأصبحوا في حيرة من أمرهم في مطالبة الجمهور لهم باستقرار القوام الأساسي للفريق بعد المشاكل التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.
ومن جانبه كان يوسف اوباما لاعب الفريق قد أبلغ مسئولي النادي بتلقيه لعرض سعودي خلال فترة الرحيل المنقضية والذي فوجئ المسئولين بأن التعاون السعودي هو ما وراء العرض.
ينتهي عقد اللاعب أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك خلال نهاية الموسم الحالي للدوري المصري وهو ما جعل إدارة الفارس الأبيض تسعى في التجديد للاعب بأي شكل باعتباره من القوام الأساسي للفريق.
ويحق لفرجاني ساسي التوقيع لأي نادي آخر خلال العشر الأيام المقبلة والذي تمنحه له لائحة الفيفا، حيث يحق له من بداية الستة أشهر الحالية التوقيع كلاعب حر لأي فريق وهو ما يواجه نادي الزمالك ضمن أزماته الحالية.
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