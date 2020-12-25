تألقي بالأحمر في سهرة رأس السنة على خطى نجوم الفن "صور"

ياسمين الخطيب
تحرص العديد من الفتيات الظهور بطريقة مختلفة في يوم رأس السنة، سواء كانت تحتفل في المنزل مع عائلتها أو مع أصدقائها في سهر أمسية للإحتفال بالعام الجديد.
يلغب اللون الأحمر على جميع فساتين سهرة رأس السنة، لذا يظل البحث مستمر عن أحدث الفساتين الراقية وغيرها من أطقم بابا نويل الشهيرة إستعدادًا للاحتفال، حيث يمكنك اختيار تصميمك على خطى نجوم الفن.
نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صوره جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الأشهر إنستجرام، وهي تحتفل بقدوم الكريسماس.
وظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان أحمر مطرز بالفرو الأبيض من أطرافه لتبدو وكأنها ماما نويل كما علقت على الصورة.
وتألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة تميل للبساطة، مرتدية من خلالها فستانًا باللون الأحمر القاتم طويلًا مجسمًا، بأكمام طويلة، صمم من قماش ناعم.
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وظهرت الإعلامية والفنانة رزان مغربي لتحطف الأنظار بأناقتها، حيث مزجت بين الأنوثة والأناقة في آن واحد، من خلال فستان طويل مجسم باللون الأحمر الزاهي.
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