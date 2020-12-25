شاهد.. مدرب غزل المحلة يبكي بعد فوز فريقه اليوم

تأثر خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة، بعد الفوز الذي حققه فريق غزل المحلة على نادي طلائع الجيش والذي يعد الانتصار الأول لفريقه هذا الموسم، وتعد هذه المباراة هي الأولى له هذا الموسم من أرض الملعب بعد تعافيه من فيروس كورونا

وحقق غزل المحلة الفوز على حساب طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في الوقت الضائع من المباراة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال عيد بعد المباراة : "أشكر الجهاز الفني والإداري والطبي، لاعبونا قد لا يكونوا مشهورين، لكني أمتلك ثقة كبيرة في إمكانياتهم وراهنت عليهم".

وأكمل: "لا أحب اللعب الدفاع، أنا مدرب هجومي وأهدرنا اليوم الكثير من الفرص".

وواصل: "يجب أن نتحسّن وأن نستعد جيدا لمباراة المصري المقبلة".

وبرر تأثره: "أبكي لأسباب كثيرة، كنت أتمنى التواجد مع الفريق منذ بداية الدوري".

وأتم: "فضل من ربنا إني واقف على رجلي حتى الآن".