مصرع طالب بجامعة الأزهر بكفر الشيخ تحت عجلات قطار بمحطة دسوق

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محمد ابو زيد الأمير، نائب شئون الوجه البحري بطنطا؛ والدكتور محمد الشربيني، نائب شئون التعليم والطلاب، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، في وفاة شهيد العلم الطالب محمد أحمد محمود أحمد حسن القلشي، بالفرقة الرابعة قسم الحديث بالكلية، والذي وافته المنية إثر حادث أليم بمحطة قطار دسوق.

اقرأ أيضًا..طالب يلقي بنفسه من الدور الرابع داخل المدرسة بسبب التنمر



ودعت جامعة الأزهر، المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وأساتذته وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيد فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.