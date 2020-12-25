صلاح عبدالله يدعم يسرا بعد إصبتها بفيروس كورونا

دعم الفنان صلاح عبد الله، الفنانة يسرا بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

غرد صلاح عبدالله، قائلًا: "ومين مابيحبش يسرا؟!الكل مالقلب يدعيلها، إن الڤيروس مايحبهاش ويرحل عنها ويسيبها، هيا وكل حبايبكم وحبايبنا وحبايبهاFolded handsفي أسرع وقت بإذن الله، ١٠٠مليون سلامة يا يسرا".

كانت قد، أعلنت الفنانة يسرا عن إصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية لدرجة جعلتها لن تقوى على الحديث، إلا أنها وجهت الشكر لوزارة الصحة والأطباء الذين يسعون لإنهاء تلك الأزمة التي تمر بها.

اختلطت الفنانة يسرا مؤخرًا بعدد من نجوم الفن، وذلك خلال حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كلًا من آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.

كانت قد استهلت يسرا الجلسات المبدئية لمسلسلها الجديد على مدار الأيام الماضية، الذي من المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل 2021، وتشاركها بطولتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز، كما أنتهت يسرا على مدار الفترة الماضية من تحضيرات فيلمها الجديد "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، وكان مقرر بدء تصويره الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور. والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

أما بالنسبة للسينما فكانت آخر مشاركات يسرا فيلم "صاحب المقام" مع الفنان آسر ياسين، الفنانة أمينة خليل، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.

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يعرض للفنان صلاح عبدالله حاليًا مسلسل "جمال الحريم"، من تأليف سوسن عامر، إنتاج سينرجي - تامر مرسي، إخراج منال الصيفي، ويشارك في بطولته نور، خالد سليم، إسلام جمال، صلاح عبد الله، محمد شاهين، حازم سمير، دينا فؤاد، فراس سعيد، رنيا رئيس، هدى الإتربي وكريم عبد الخالق.