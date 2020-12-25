جدة - نرمين السيد - قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أعمال تبطين الترع مستمرة بالقرى والمراكز للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، وتنفيذًا لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.





وأكد المحافظ فى بيانه، اليوم الجمعة، أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها. وذكر أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام، وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. محافظ كفر الشيخ : استمرار تبطين الترع لتقليل الفائض من المياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.