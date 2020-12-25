صور.. وزيرة الصحة: توفير الاحتياجات الطبية لأهالى شمال سيناء بشكل فورى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقدها سير العمل بمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، يرافقها محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فى إطار متابعة سير العمل وتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضى بالمنشآت الطبية بالمحافظة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمستوى بالخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى بعد تطويرها وتزويدها بمختلف التخصصات الطبية، مشيرة إلى أنه تم إجراء 2500 قسطرة قلبية، و4 آلاف أشعة رنين مغناطيسى بعد توفير تلك الخدمات بالمستشفى خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه تم توفير جهاز تحليل PCR بالمستشفى لخدمة الحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا بمحافظة شمال سيناء.

وأضاف "مجاهد"، أن الوزيرة وجهت بتوفير 2 خزان أكسجين جديد بالمستشفى ليصبح الإجمالى 4 خزانات أكسجين بالمستشفى، وإنشاء محطة لتوليد الأكسجين، لتوفيرالأكسجين الطبى اللازم للمرضى بشكل مستمر فى المستشفى، كما راجعت القوى البشرية من الفريق الطبى بالمحافظة، مؤكدة على توفير كافة التخصصات الطبية خاصة تخصص الرعاية العاجلة بجميع مستشفيات المحافظة.

وأشار "مجاهد" إلى أن الدكتورة هالة زايد عقدت اجتماعًا مع الفريق الطبى بمستشفى العريش العام، للاستماع إلى مطالبهم، والوقوف على أى تحديات قد تواجههم، معربة عن فخرها بما يبذلونه من جهد وتضحيات لخدمة المرضى فى محافظة ذات طبيعة جغرافية خاصة، وكذلك فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن زياراتها اليوم محملة برسالة شكر وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء لجميع الأطقم الطبية بشمال سيناء الذين أثبتوا للعالم أنهم لا يدخروا جهدًا فى خدمة المرضى ويقدمون تضحيات سيسطرها التاريخ بأحرف من نور.

وفى سياق متصل، ذكر "مجاهد" أنه جرى إمداد مستشفيات المحافظة بـ "5 ماكينات غسيل كلوى، 15 كرسى غسيل كلوى، 15 جهاز مونيتور لزيادة أسرة الرعاية بالمستشفيات، 3 شفاط كهربائى، 2 جهاز نيبوليزر، 3 أجهزة رسم قلب، 2 ترابيزة عمليات، 50 أسطوانة أكسجين، 9 آلاف سرنجة ذاتية التدمير، 1000 كيلو قطن، 800 قسطرة، 400 عدسة لاصقة صلبة".

ياتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد لقائها بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر محافظة شمال سيناء الأسبوع الماضى، والاستماع إلى مطالب أهالى شمال سيناء من الاحتياجات الطبية، حيث استجابت الوزيرة على الفور بتوفير جميع الاحتياجات فى ذات الأسبوع، وزيارة المحافظة للاطمئنان على سير العمل بالمستشفيات للتأكد من تقديم أفضل خدمة للمرضى بمحافظة شمال سيناء.

وتابع أنه فى إطار حرص الوزيرة على حماية الأطقم الطبية بمستشفيات محافظة شمال سيناء خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم تزويد المخزون الاستراتيجى من المستلزمات الطبية والوقائية، فضلاً عن إرسال أكثر من 5 آلاف عبوة من أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا لمستشفيات المحافظة.

وكشف "مجاهد" أنه فى غضون أيام سيتم إرسال 3 أجهزة لفصل بلازما الدم بواقع جهاز بمستشفى بئر العبد، وجهازين ببنك الدم الإقليمى بمستشفى العريش، وجهاز غازات دم، ومستلزمات قسطرة قلبية، والفرش اللازم لتجديد سكن الأطباء، إلى محافظة شمال سيناء، بناءً على توجيهات وزيرة الصحة والسكان خلال زيارتها اليوم، وإرسال كافة الاحتياجات تباعًا.

ولفت إلى أن الوزيرة أكدت أن زيارتها للمحافظة تأتى ضمن سلسلة من الزيارات التى ستتوالى خلال الفترة المقبلة، للتأكد من توفير كافة الاحتياجات لخدمة المرضى بمحافظة شمال سيناء، فى إطار حرصها الدائم على متابعة العمل ميدانيا.

ومن جانبه وجه محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الشكر لوزيرة الصحة والسكان على زيارتها اليوم إلى المحافظة لمتابعة سير العمل بالمستشفيات، كما أثنى على حرص الدكتورة هالة زايد على توفير كافة الاحتياجات الطبية لخدمة أهالى المحافظة، وتلبية كافة المتطلبات التى من شأنها حصول المريض على أفضل خدمة طبية.