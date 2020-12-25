محمد صلاح يتصدر تشكيل "ميرور" المثالي للبريميرليج في 2020

اختارت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، ضمن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي "البريميرليج"، في عام 2020 الذي شارف على الانتهاء، بعد أن قاد الريدز للتتويج بلقب المسابقة للموسم الماضي 2019-2020 لأول مرة بعد 30 عاما.

وسجل محمد صلاح 19 هدفا في الموسم الماضي، احتل بهم المركز الخامس في صدارة الهدافين، فيما سجل 13 هدفا في الموسم الحالي، يحتل بهم صدارة الهدافين.

وضم التشكيل المثالي الذي كشفت عنه ميرور:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

خط الدفاع: ريس جيمس (تشيلسي) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) - كونور كودي (وولفرهامبتون) - أندي روبرتسون (ليفربول)

خط الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - جاك جريليش (أستون فيلا) - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

خط الهجوم: هيونج-مين سون (توتنهام هوتسبير) - محمد صلاح (ليفربول) - جيمي فاردي (ليستر سيتي)

وقالت الصحيفة البريطانية الشهيرة في تعليق لها على اختيار صلاح :"نادرًا ما يجمع لاعب كرة القدم هذه الموهبة الرائعة مع السعادة طوال الوقت، يلعب المباراة بابتسامة على وجهه ولماذا لا يفعل ذلك عندما يستطيع أن يفعل ما في وسعه؟ أحد أهم اللاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق".

ويستعد الفرعون المصري لقيادة الريدز في مواجهة وست بروميتش ألبيون، بعد غد الأحد، على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الأسبوع الخامس عشر من البريميرليج.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب بريميرليج برصيد 31 نقطة بفارق أربع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.