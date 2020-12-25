نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخوا الحذر أثناء القيادة .. شبورة مائية وأمطار وصغرى القاهرة 12 في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان حالة الطقس، الذي قامت بنشره لتوقعات الطقس اليوم السبت الموافق 25 ديسمبر 2020، أن تشهد البلاد تكون شبورة مائية كثيفة، تغطي أغلب الطرق، محذرة بذلك السائقين، كما ستشهد بعض المناطق سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة، بينما ستشهد البلاد طقس مائل للدفء إلى مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما هو معتاد خلال هذا الوقت من العام.

حالة الطقس

توقعت الأرصاد المصرية، أن تشهد القاهرة والوجه البحري طقس مائل للدفء، بينما يسود السواحل الشمالية للبلاد، طقس معتدل، دافئ على منطقة جنوب سيناء، مائل للحرارة على منطقتي شمال وجنوب الصعيد، بينما سيسود ليلًا، طقس بارد على كلًا من “القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء”، شديد البرودة على منطقتي شمال وجنوب الصعيد.

وذكرت الأرصاد، أن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، من المتوقع أن تشهد تكون الشبورة المائية الكثيفة، خلال ساعات الصباح الباكر، مسببة مشكلة بالرؤية الأفقية، لهذا على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة في تلك الساعة من اليوم.

أماكن سقوط الأمطار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد المصرية، أن تشهد السواحل الشمالية للبلاد سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وأن تشهد جبال البحر الأحمر سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة، بينما ستشهد مناطق جنوب الصعيد سقوط الأمطار الخفيفة متقطعة.

وعن حالة البحرين، فقد ذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن تكون حالة البحرين مستقرة نوعًا ما، مع وصول ارتفاع الموج إلى ما بين المتر ونصف إلى المترين، وهبوب الرياح السطحية، شمالية شرقية على البحر المتوسط، وشمالية غربية على البحر الأحمر.

درجات الحرارة

القاهرة: الصغرى 12 والكبرى 22

الإسكندرية: الصغرى 13 والكبرى 20

مطروح: الصغرى 11 والكبرى 20

أسيوط: الصغرى 09 والكبرى 22

أسوان: الصغرى 12 والكبرى 27

بيان الأرصاد